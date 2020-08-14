維他命發泡錠的許多好處獲得不少注重健康的消費者青睞，但同時也有一些不可輕忽的注意事項。屈臣氏專業藥師分享3大食用發泡錠的注意事項，提醒大家食用之前務必了解「禁忌」，避免得不償失。

▍1.搭配水溫很重要

藥師建議，因熱水容易破壞其中的營養成分，因此發泡錠搭配冷水或溫水飲用最佳，勿搭配碳酸飲料、茶等飲料一起食用，防止產生沉澱物質，另外也必須等到發泡錠完全泡開才能安心飲用，切勿直接吞到肚子中或是含在口中，避免傷及人體。

▍2.容器選用要小心

由於發泡錠成分中的檸檬酸和碳酸氫鈉遇水會轉化成水並產生二氧化碳，進而冒出泡泡，因此在選用的容器上切忌使用密閉容器，防止發泡錠在密閉空間中產生二氧化碳使容器內部壓力過大產生危險，應以堅固且具適當開口的容器沖泡。

▍3.密封防潮請記得

發泡錠一旦泡開，放置時間不宜過長，屈臣氏專業藥師建議泡開後請儘速飲用，並且需將其他未泡的發泡錠妥善密封避免受潮，而台灣氣候較潮濕，容易使物品受潮，建議可挑選瓶蓋具防潮設計的發泡錠，如活沛多發泡錠系列，讓消費者保存不費力。