台中市北屯區近年推案量爆增，得力於政府積極推動交通建設，以及Costco台中二店即將進駐帶來的人潮與生活機能提升，「兩大優勢」讓北屯區的居住條件得天獨厚，一躍成為全台熱門推案區之一，各知名建設公司都搶在北屯機捷特區推出新建案，櫻花建設深耕在地多年，過去推案地點以台中為主，對當地房市瞭若指掌。這次推出新案—「櫻花巨人」即掌握了北屯當地居住習性，憑藉著更優秀的格局設計，還有更完善的售後服務，期待用「差異化」創造出自身優勢，吸引買氣。

捷運+Costco 帶動北屯房市熱潮

「櫻花巨人」占地1,800坪，面積龐大且三面臨路。/資料來源：591新建案

一個區域開發時程的快慢，取決於重大交通建設是否到位，台中捷運綠線在中央與地方政府積極推動下，將於年底通車。配合貫串數個行政區的重要交通幹道—74號快速道路，以及台鐵高架捷運化，對北屯房市是一大利多；而知名連鎖量販店Costco日前在南屯拓展台中一店大獲成功之後，又以9.75多億的天價，標下機捷周圍近6000坪土地，台中二店確定落腳北屯，預計將吸引台中、彰化、南投民眾，創造近100億元的商機，消息一出讓北屯房市一片大好，房價也隨之水漲船高。在兩大優勢加持下，使當地足以發展出自給自足的生活圈，因此富宇、惠宇、達麗等建設公司均看好前景，紛紛推出新建案，北屯頓時成為群雄並起的兵家必爭之地。

掌握兩個關鍵 櫻花建設抓得住民眾心

即使是2房「經濟宅」，「櫻花巨人」在格局規劃上也琢磨許久。/中時新聞網攝

櫻花建設多年來以看見民眾需求，打造舒適合宜的住宅聞名，這次推出的「櫻花巨人」坐落於敦富路、南興路、南興北三路上，在細節處理部分相當亮眼。首先，2、3、4房室內規劃上琢磨了許久，即使是2房「經濟小宅」也設計出利用客廳將房間隔開，使私人空間互不干擾的格局；占地1,800坪的矩形基地，設計出直線下坡不必彎繞的停車場；而「櫻花巨人」的公設比為31~32%，以近年來推出的各建案來說，比例較低，讓住戶保有更寬敞的有效坪數。另外，由於基地大、戶數多，管理費用在均攤後相較其他建案來得更具優勢，而櫻花長期在台中推案，在房屋售出後，更重視維修與保養，一旦住戶有問題反映，都能聯絡得到業者。貫徹其「口碑建立在售後服務」的精神。

公設比較低，使得住戶能運用的有效坪數更多。/中時新聞網攝

配合捷運 Costco議題 賞屋購屋享相關優惠

「櫻花巨人」服務周到，民眾賞屋購屋都享有優惠。/中時新聞網攝

「櫻花巨人」目前推出賞屋與購屋優惠，與北屯區兩大房市議題有關，一項是賞屋就送悠遊卡，另一項為購屋即享有Costco 5年會員資格，想入住北屯區的民眾，不妨趁假日走訪「櫻花巨人」，也許就是心目中的理想房型。