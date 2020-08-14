日本知名模特兒野崎萌香，近日在IG上曬出去年前往沖繩遊玩時的泳裝辣照，原本以為只有背部深V，沒想到轉到正面「另藏玄機」成功吸引網友們的目光。

野崎萌香擁有混血般的精緻臉孔，加上甜死人的笑容與前凸後翹的好身材，令她成為時裝雜誌「ｎｏｎ－ｎｏ」的人氣女模之一，後來還因此客串演出電視劇《海猿》、《LADY～最後的犯罪》等戲。不過就在她事業顛峰之際，卻傳出她參加2018年的美國樂壇天王火星人布魯諾（Bruno Mars）的「24K魔幻世界巡迴演唱會」時，站在前排還頻頻拿著手機自拍、與好友錄影絲毫不尊重表演者，惹火台上的布魯諾氣得朝向她砸毛巾，讓她形象重挫被網友罵翻，直到去年2月推出性感寫真，曬出好身材才逐漸挽回失去的人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 野崎萌香 Moeka Nozaki（@moeka_nozaki）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 24 日 上午 6:39 張貼

因疫情無法出國的她，近日在IG上曬出去年出遊時的泳裝照，照片中她穿著背部深V的貼身泳裝露出性感美背，下一張才發現厲害的在正面，深V至肚臍的設計讓飽滿雙峰呼之欲出，加上超長美腿令網友看得臉紅心跳。