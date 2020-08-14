今年滿20歲的歐陽娜娜，表示自己是個細節控，除了臉部日常保養，還有其他細節讓他非常重視，從臉部保養到細節保養都不遺漏，才能讓自己在鏡頭上看起來更完美！
歐陽娜娜分享，小時候為了練琴非常小心保護自己的手，小時候連腳踏車都不騎，也不做球類運動，只要會影響到手的，會對手造成傷害的運動都不做。小時因為練琴的關係不擦護手霜，因為練琴的時候手不能油油的。
後來歐陽娜娜開始注意手部保養，在練琴以外的時間會用護手霜，也會擦一些指緣油，另外也很注重指關節的保溼，因為歐陽娜娜覺得手算是身體細節的部份，拍照的時候手部會被大家看到，應該也要好好保養把細節顧好。歐陽娜娜有一個特別的護手習慣，是死皮只修右手，因為左手要拉琴，要留繭，讓手留個厚度，比較好拉琴。
除了護手，另外一個歐陽娜娜注意的細節是「髮際線」，他分享每個少女都會害怕掉頭髮，自己很在意髮際線的髮量，為了預防脫髮，他會用預防脫髮的洗髮精，就是為了讓頭髮維持濃密！歐陽娜娜的髮質比較細軟，為了維持頭髮健康避免斷裂，平常會擦髮油護髮，讓頭髮更柔順有光澤。
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