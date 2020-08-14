南韓知名女星IU(李知恩)於12號晚間8點舉行「線上直播聊天會」，與粉絲們大聊近況，吸引超過50萬人上線觀賞。當晚IU穿著充滿夏日氣息的針織洞洞裝出席活動，再次引起粉絲們騷動。

以韓劇《步步驚心：麗》、《我的大叔》、《德魯納飯店》等超夯韓劇紅遍全亞洲的IU，不僅會唱會跳、會演會主持，年僅27歲便獲得多項音樂大獎，成為不可多得的全方位女藝人。人美心也美的她，近日又默默捐出1億韓圓(約248萬台幣)善款給受到嚴重水災而無家可歸的災民，讓粉絲們相當感動。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 下午 10:53 張貼

而受到新冠肺炎疫情影響，IU取消所有公開演唱會，轉為線上與粉絲們互動，8/12便透過YouTube頻道直播一個多小時與粉絲們暢聊。當晚IU穿著一件針織削肩洞洞裝內搭黑色平口背心，並戴上可愛的圓帽，看起來十分清爽、萌度爆表，隨後她也在IG上PO出穿搭，吸引超過300萬人按讚，紛紛留言「我們知恩太可愛了」、「這套造型太好看了」、「知恩好美喔」。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 13 日 上午 1:42 張貼