近年來台灣飲食文化興盛蓬勃，市場層次感豐厚、選擇更是多元。從網路社群崛起紅遍全國的「深夜裡的法國手工甜點」(以下簡稱：「深法」)，在2020年和法國百年精品奶油品牌「依思尼」合作，在今年中秋節檔期推出聯名禮盒，讓今年中秋節送禮多了一個精緻的選擇！

此次聯名的三款禮盒皆嚴選法國諾曼第產區最高品質的依思尼AOP奶油及焦糖所製成的常溫甜點組成，其中頂級款及經典款禮盒更擁有目前全臺獨家販售的依思尼焦糖，頂級款禮盒附有超吸睛的海鹽焦糖糖果乳牛罐，讓消費者食用完焦糖糖果還可以進行乳牛罐的收藏！

頂級款禮盒附有超吸睛的海鹽焦糖糖果乳牛罐。（圖／品牌提供）

經典款禮盒則主打十種口味的依思尼焦糖軟糖，豐富可愛的色彩包裝絕對是今年中秋禮盒最吸睛的商品！而頂級款禮盒除了各項法式常溫甜點，深夜裡的法國手工甜點再聯名大稻埕百年老店李亭香，跨界重磅推出由依思尼奶油製成的豆沙松子仁月餅，用最濃郁的奶香把傳統好味道復刻再升級。特選台灣當地小農的「清香白玉茶」佐濃香清爽的月餅，可以稱得上是神一般華麗完成式，相較於傳統月餅禮盒，這個中秋深夜裡的法國手工甜點提供了佳節感官更上層樓的享受。

深夜裡的法國手工甜點和依思尼合作推出聯名中秋禮盒，圖中為經典款內裝。（圖／品牌提供）

此次的2020中秋聯名禮盒還提供了企業訂戶將企業標誌燙上盒面的客製化服務，除了提升送禮者心意，也表現了對收禮者的暖暖情意。中秋聯名禮盒即日起開放預訂，限量3,500盒，錯過只能等明年！