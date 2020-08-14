今年七夕情人節即將在8/25到來，如果另一半是美妝控，那麼送禮選以下3樣美妝新品一定不會出錯。或是女生們打算買個小禮物犒賞自己，七夕限量包裝唇膏、冠軍蜜粉、方瓶性感香水都很值得靠櫃試試看！

▍1.植村秀七夕限定祈願告白系列

今年迎接情人節的到來，植村秀以日本七夕許願用的「短冊」為發想，設計這次的限定包裝，將戀愛祈願濃縮在禮物中，傳遞情意給對方！這次限量商品包括無色限保濕唇膏熱賣色：小紅書熱門磚紅色BR784和人氣經典顯白紅RD163，以及一用上癮的武士刀眉筆暢銷色灰棕和橡棕；植村秀將人氣爆款一次給你，送禮自用兩相宜，不用再煩惱選色，絕對是所有人都適用的浪漫好禮！

人氣經典顯白紅RD163。（圖／邱映慈攝影）

小紅書熱門磚紅色BR784。（圖／邱映慈攝影）

凡活動期間，至櫃上購買任一七夕限量商品即可免費獲得告白刮刮卡乙張，全台限量500張，超值好禮價值NT300～NT1050，最大獎還可獲得熾熱版唇膏正貨！內含官網九折折扣碼、免運折扣碼、無極限3日份旅行包、明星潔顏油3日旅行組、免費修眉服務。

植村秀七夕限量商品。（圖／邱映慈攝影）

▍2.全球冠軍蜜粉「煥顏透明蜜粉」蜜糖新色 #Honey

LAURA MERCIER蘿拉蜜思的「煥顏透明蜜粉」長年來以高居不下的人氣橫掃國際各大評比榜單，成為一罐用完接著一罐的囤貨神品。深受專業彩妝師、好萊塢影星、編輯、KOL愛用，想要控油、長效定妝，許多人第一個就會想到這款蜜粉！

煥顏透明蜜粉推出新色「蜜糖色Honey」。（圖／邱映慈攝影）

「煥顏透明蜜粉」質地柔滑細緻，無間隙貼合肌膚，讓妝容更持久，不讓精雕細琢的妝容徒勞無功。全新推出的蜜糖色採用彩妝師衷愛的蜜糖色調，挾帶低調的蜜桃底色，更易於發揮肌膚溫暖、自然紅潤的光澤，原來蜜粉也能給你好氣色！

「煥顏透明蜜粉」質地柔滑細緻，無間隙貼合肌膚。（圖／邱映慈攝影）

蘿拉蜜思在七夕前夕8/22 13:14開賣一生一世「甜蜜抱抱組合」，買煥顏透明蜜粉#Honey、天鵝絨粉撲就送限量天鵝絨粉撲抱枕、天鵝絨粉撲套、MINI 透明蜜粉3.5g，絕對是最甜蜜又貼心的情人節禮物。（圖／邱映慈攝影）

▍3.NARCISO方瓶香水 #晨光琥珀淡香精

全新 NARCISO 晨光琥珀淡香精，再次與打造同名淡香精及 NARCISO 裸時尚粉女性淡香精的調香大師 Aurélien Guichard 攜手，以女性古銅色肌膚被陽光親吻的性感模樣為靈感，將其化作前中後調，讓每一絲氣息都無與倫比地自然性感。

NARCISO晨光琥珀淡香精。（圖／邱映慈攝影）

Narciso先生表示希望能創造一款具明亮活力感的香氛，但同時又具備 NARCISO香氛以往給人的神秘誘惑感。採用了「琥珀」作為香氛主角，添加香草精粹使其濃郁而飽滿。此外，現代化的香氛元素如 NARCISO 全系列香氛皆有的明星香氣喀什米爾麝香，帶有柔軟的木質香氣，琥珀家族的降龍涎香醚，流露溫柔粉嫩的胭脂氣息，將女性婀娜多姿的性感姿態逐一呈現，多樣溫暖優雅的木質香調結合下，融入熱带情調花香，帶有暖甜香氣的大溪地梔子花、「花中之花」的依蘭依蘭及甜美的白花氣息，點綴了 NARCISO 晨光琥珀淡香精，為優雅中增添了明亮的夏日火花。