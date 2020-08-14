網紅辛尤里外型美豔、身材前凸後翹，承認接受隆乳手術將上圍升級成H cup.作風一向豪邁大膽的她，日前PO出一張半裸煮菜的照片，令網友看得血脈賁張，直呼：「這誰頂得住啊！」

辛尤里12日透過社群平台發文：「餓了嗎？我負責煮，你負責吃，動口邊動手～」照片中，她化著洋娃娃般的精緻妝容，戴著金屬細框的方型眼鏡，上半身沒穿衣服，側身挺出一對驚人柚子奶，黑色鏤空丁字褲襯托渾圓美尻，整個人的側面線條呈現不科學的S型，她還悄悄伸舌頭，極富挑逗異味，讓網友都快噴鼻血，紛紛留言：「我負責吃你」、「不用煮啦，立即吃可以嗎」、「身材真沒話說」、「真的秀色可餐」。

辛尤里非常愛漂亮，不諱言自己是人工美女，從胸部、眼睛到鼻子都有動刀過，她回憶第一次做隆乳是接受代言活動邀請，放入矽膠後因身體太瘦加上胸部有缺角，讓她動了再次維修的念頭，由於無法忍受術後劇痛，改用自體脂肪的方式升級，表示變得「超水滴又軟」。