2020下半年，唇彩風潮依然燒不停，甜美光澤、帶給你彷彿戀愛般好氣色的莓果唇更是討論熱度不減。想要擁有可愛的莓果唇不一定要花大錢，開架竟然就有超可愛的色選，佛心價讓你包色也不心疼！

開架美妝品牌Za繼2020年1月推出擁有獨家鑽石切面的專櫃級唇彩，滑順不乾澀霧面質地的「潮色邂逅唇彩」柔霧款與極霧款後，將再上市全新5色、能展現雙唇Juicy感的水潤款，以適合夏天的莓果系選色，搭配水亮彈嫩的質地，塗抹瞬間柔滑勻潤，一抹水潤顯色，為你甜美加分，展現戀愛系美唇。

Za「潮色邂逅唇彩水潤款」本次推出5款唇色，皆為粉嫩可口的夏季莓果色調，自然飽和色彩，保濕不黏膩。水潤的質地不論單擦或疊擦都適合，單擦薄透輕盈，疊擦則能變化出更飽和的多樣風貌。添加四重護唇精華，滋潤修護唇部，塗擦一整天雙唇依然水嫩動人。

主打色#RS460、#RD666。（圖／邱映慈攝影）

主打色 #RS460是帶來好氣色的Juicy蔓越莓，而另一款主打色 #RD666則是氣質焦糖莓果，而 #RD420是充滿活力的暖橘莓果、 #RD333是帶著乾燥玫瑰感的裸粉莓、 #RS352則是讓肌膚顯白的溫柔野莓。今年夏天，就擦上Za「潮色邂逅唇彩水潤款」，令人心動的水潤唇色，彷彿正呼喚著夏日戀情的到來。

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★公佈時間 ｜ 2020/8/27

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