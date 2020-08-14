自今年五月上市以來，QUINLIVAN 彩色日拋隱形眼鏡在IG帶動一股限動風潮，優雅的包裝設計宛若時尚精品，讓許多大明星、知名網美、素人等，各個自發性分享入手照，引發極高度討論。強調自然無違和、淡妝也能駕馭的理念，創辦人昆凌開闢的彩拋美學之路，在一片隱眼紅海中走出自我獨到的品牌風格。

各界敲碗已久的解鎖款，終於在引頸期盼下亮眼登場！三色分別為：空氣之神讓一切歸零吧，如同空靈般存在「NUDE 裸棕」；代表能量與希望的太陽之神「SOLAR 日光黃」；天神信手拈來的無色天空即是幻想的極致「CIEL 天堂藍」。三款新色包裝呼應陽光、空氣、沙灘三種元素，繽紛色彩彷彿身歷其境一場盛夏派對！

解鎖款新色：NUDE 裸棕、SOLAR 日光黃、CIEL 天堂藍。（圖／品牌官網）

官方更順勢合體推出「N.S.C 限量禮盒」，採線上登記抽籤制，抽中者可獲得限量版禮盒購買資格，優先體驗三色解鎖款。（詳細辦法依QUINLIVAN 官方網站公告為準）

慕│微美瞳彩色日拋隱形眼鏡

產品許可字號衛部醫器製字第 006644 號 北衛器廣字第 10906017 號 北衛器廣字第 10906018 號

警語:

1. 配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

2. 本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。

3. 如有不適，應立即就醫。