近年來日本女性對保養意識慢慢轉變，偏好回歸自然純粹的保養方式，不但保養步驟簡化，保養品成分也傾向選擇天然的草本、植萃產品，期盼單純的保養方式能降低肌膚負擔，獲得肌膚真正所需的營養。

台隆手創館獨家引進誕生於日本無添加保養品牌「.number47」，全系列商品包含植萃極緻保濕卸妝乳、潔顏乳、精華液、全效保濕露、深層保濕面膜五款保養品，主打強大的鎖水保濕力，適合年齡25歲至35歲、有保溼和初步抗老需求的人使用。

台隆手創館獨家引進日本無添加保養品牌「.number47」。（圖／品牌提供）

商品成分強調有機與植粹，融會47個都道府縣的在地特色草本素材，包括來自沖繩的海中瑰寶、素有綠色魚子醬之稱的海葡萄，其因生長於潮間帶，吸收大量的陽光精華，呈現色澤翠綠晶瑩飽滿的外觀，營養成分具高度保濕力、抗氧化與預防老化的成效，一直被視為全世界唯一的海中美容聖品。另外還有海洋深層水、月桃、木瓜酵素，以及富含強化防禦力的乳酸桿菌和對抗肌膚老化的高山火絨草萃取物等最原萃的成分，將日本職人的純淨精神與品質堅持，透過五款主力商品完美詮釋與演繹，讓肌膚回歸最純粹的保養新態度。

.number47植萃極緻全效保濕露。（圖／品牌提供）

全系列包裝強調日系的簡約質感風格，外包裝上的沖繩地圖與海葡萄圖樣，也意謂品牌發源地與產品特色的精神。為讓消費者能獲得與.number47更緊密的認識與良好消費體驗，於台隆手創館全台11家門市同步販售，期間推出凡購買明星商品「植萃極緻全效保濕露」即贈「植萃極緻深層保濕面膜」一片、週末參加肌膚測試體驗活動還可獲得明星商品「植萃極緻全效保濕露」試用包一份。

.number47植萃極緻深層保濕面膜。（圖／品牌提供）

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出10名粉絲，每人可獲得「.number47」新品*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/27

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