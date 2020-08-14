日本流行時尚服飾品牌GU於2020年初提出品牌核心價值「三大CONNECT宣言」，希望與「生活者」、「生產者」、「地球」緊密連結，推出兼具高品質與價格美學、且符合消費者真正需求的商品，因此特別於在今夏推出全新「ONE 2 MANY WARDROBE」系列！以「一件多穿」的百搭單品豐富跨季節的多樣穿搭時尚樂趣。

GU於8月新推出材質及版型都全面進化升級的女裝秋季外套系列，則是針對由夏入秋季節變化時的穿搭困擾，專為都會知性女性所設計的「一件多穿 ONE 2 MANY WARDROBE」單品。多元的腰帶、蝴蝶結等設計巧思，搭配輕薄材質的外套款式，讓重視身形比例的女性消費者在夏秋兩季都可長時間穿著，以時尚有型的跨季穿搭展現恰到好處的流行感！

GU推全新「一件多穿」單品 跨季節多樣穿搭實現時尚樂趣（圖／品牌提供）

除了女裝，GU同樣推出多元化的男裝商品，包含採用襯衫領、帶有標誌性胸前大口袋設計的CPO外套系列，在左右兩側都有口袋設計，增添服裝功能性。OVERSIZE版型搭上近年寬身穿搭趨勢，除了可當襯衫，更可作為夾克並搭配同色系或材質的單品，展現層次穿搭變化的時尚感。

GU推全新「一件多穿」單品 跨季節多樣穿搭實現時尚樂趣（圖／品牌提供）

最受男性消費者喜愛的Chef Pants主廚褲系列，以兼顧穿著舒適及修身的版型設計，成為型男們居家工作與外出休閒的穿搭好夥伴。由上至下漸窄的錐型褲管設計，不僅強化活動時的耐磨性，更兼顧了整體造型的線條感。加上多樣化的花色選擇，透過搭配T Shirt、毛衣、外套等單品，就能從夏天一路穿到冬天。

GU推全新「一件多穿」單品 跨季節多樣穿搭實現時尚樂趣（圖／品牌提供）

此外，預計8月中下旬推出的男裝double face雙面織紋系列使用全新製作方法，使材質更顯舒適輕盈。柔軟彈性的布料提升親膚感，而中空隔熱設計則可恆溫。不管是夏天的冷氣房，或是入秋後的微涼穿搭，五分袖寬版款式都是十分理想的選擇。