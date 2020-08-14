agnès b. BIJOUX七夕情人節系列，包含多款全新設計首飾及情侶對組，為戀人間甜蜜贈禮首選。Agnès女士汲取東方浪漫的月下老人故事為靈感，以紅線牽連起美好姻緣的典故，推出優雅又富有寓意的玫瑰金手鍊。部分鍊帶採用紅線編織，搭配手寫Logo字樣，點綴以施華洛奇水晶，在傳遞真摯愛意的同時，彷彿也緊緊繫上了月老的祝福。

雙層設計的玫瑰金鍊狀手鐲，將手鍊與手環完美結合，令造型別具特色。手環上飾有施華洛世奇水晶，手鍊上的吊飾將愛心與b. Logo合而為一，蘊含“beloved（心愛的）”之意，猶如戀人間的浪漫密語。

agnès b.七夕情人節首飾 傳遞真摯情意（圖／品牌提供）

七夕情人節系列亦備有情侶手環、項鍊等對組，讓戀人打造出相呼應的整體感，表現彼此的默契與時尚品味。情侶項鍊的環形鍊墜上鏤空鐫刻著大寫「AGNÈS B.」，如同充滿藝術感的圖騰，女款鍍以玫瑰金，男款鍍以亮銀色。一款手鍊也採用環形鍊墜設計，可與項鍊成套配搭。

agnès b.七夕情人節首飾 傳遞真摯情意（圖／品牌提供）