好像很難定義 Wednesday「拜三」，她是服裝品牌的視覺總監，每天用前衛繽紛的造型走跳人間；同時也是樂團主唱，把人生幽暗晦澀的時刻寫入歌裡。她是擁有彩色鱗片的人魚，輕盈地在非主流裡優游，溫柔地捍衛自己的聲音。

拜三很習慣了，很多第一次見到她的人總愛在她身上貼標籤，有人欣賞她龐克搖滾的前衛穿搭，覺得好酷好帥，但更多的是混著竊笑或蹙眉的「恐怖」「可怕」「你看那個人」「卸妝好嗎？會嚇到小朋友」。

但在層層衣物顏色底下，她是個平凡的上班族，九點半打卡，晚上八、九點回到家，抓午休空檔在社群發一下穿搭照，利用晚上和周末寫歌、練團、製作影像。「我也只是個熱愛奇異打扮的普通人而已。」她輕輕地說。

美感不是公式

中學時代，拜三穿著上的叛逆其實很基本，「改制服跟染髮、打耳洞這種，算是不太願意屈服在體制底下吧，也沒有到太壞。」直到大學時期她念了視覺傳達與設計系，才打開通往異世界的大門，瘋狂從音樂、電影、文學和繪畫裡汲取各種文化元素，從歌德、搖滾、龐克、另類、Trip-hop到電子無所不沾。

「我最常從非主流電影與當中的音樂人物去挖掘風格養份，讓我視覺大開的愛多得不勝枚舉，電影如經典邪典《洛基恐怖秀》、宗教神性各種奇異的《聖山》、被大衛鮑伊恨一輩子的華麗搖滾電影《絲絨金礦》、雌雄同體的《Liquid Sky》，甚至逆常規影集《Noel Fielding's Luxury Comedy》，音樂影響也多到不知道怎麼開始怎麼結束，像 Nick Cave and the Bad Seeds、Nina Hagen、Siouxsie & Banshees等，對當時的我來說，好像這些知識突然打開了前半生的黑幕，此時此刻全世界只有你手中握有火種那般感動。」

「我的穿著風格是由音樂文化開始燃燒。」她開始實驗將喜愛的元素混搭疊加在身上，「還真沒辦法定義自己屬於什麼風格，概括來說應該是前衛吧！所謂前衛不是要多潮流、未來感，而是搭配出前所未見的風貌。我覺得自己是彩色的，身上有色彩能讓我產生自我存在的特殊性。每個人出生即原創，何必長大之後反而成為他人的複製品？」

(本文摘自《美麗佳人》2020.08)