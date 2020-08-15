火傘高張的正中午，氣溫高達30多度，灼熱的光線如烈焰，幾乎讓人無法張開眼。以「平行時空」為拍攝概念，看似簡單的視覺，過程實為相當繁複。儘管烈日當頭，鏡頭前的雪芙，需要不斷地重複著相同的情緒，但她一派自然地擺著姿勢，踩著極細跟高跟鞋，展現出現階段特有的韻味，陽光灑在她白裡透紅的臉龐上，相當好看。雪芙說：「過去拍廣告電視大多是比較甜美的形象，讓大家有所誤解，殊不知我一點都不是那個樣子（笑）。」演員總在不同虛構時空裡，扮演不同角色的生命故事，不演戲時，藝人的一舉一動更是話題標靶，被規定成道德觀中應該要有的模樣，「郭雪芙」這個名字，當然也不例外。不同的角色與身份，就像處在不同的平行時空，究竟，哪裡才是自己的安身之處？

大半青春獻給了演藝事業，馬不停蹄的工作節奏，今年由於疫情以及身體狀況終於有了喘息的機會，沒有大量的拍攝工作，暫時登出藝人身份舞台，享受十幾年來沒有真正感受過的日常，在「我」的宇宙裡，一切都要慢慢來，將巨蟹座專屬的「慢活哲學」發揮到最大值。她說：「比起過去這幾年，現在的我平靜很多，過去總是有許多外在因素需要用趕的，但現在則是可以更仔細地體會生活中的種種，不需要滿滿的行程，把一件小事情做好、把每一天的生活過好，好好吃飯、好好睡覺，也是一種充實。」

閃亮亮的自己

時空倒轉，20出頭歲的那幾年，接拍知名速食店廣告後，正式以女團「Dream Girls」出道，雖然對於演藝圈還是懵懵懂懂，但人們總說初生之犢不畏虎，想要出人頭地，就得成為C位的存在，回想剛出道時的興奮感，至今依然記憶猶新。年輕時喜歡用丹田說話，在鎂光燈下總是人來瘋的性格，因此很快被相中成為演員，在「華流」鼎盛時期的人氣演員之一，接拍多部偶像劇廣受好評，「郭雪芙」這個名字，被觀眾牢牢地記住了。

某天走在西門町的徒步區，望著夜裡閃閃發光的燈箱以及大型看板，心裡暗暗立下了一個願望，她說：「那時候不知道哪來的想法，心想著有一天，希望燈箱上還有廣告看板上的主角，都是自己的臉。」女孩的願望與野心，老天似乎聽到了，為她的努力帶來的最好的獎勵，之後不久的某一年內，那些燈箱和廣告看板裡的人都是她，燈光透過海報散發出的光芒，成就了最閃亮的自己。謙虛地笑說自己不是會為自己訂立目標的類型，運氣在這幾年佔了很大的因素，但沒有實力，光靠運氣不可能走完這十多年的演藝之路，她說：「『吸引力法則』很重要，不管在生活或職場，面對任何挑戰，只要有心完成一件事，用盡全力去做，別管太多就是付出相對的決心與努力，都可以補強先天的不足，全宇宙都會推你一把。」

(本文摘自《美麗佳人》2020.08)