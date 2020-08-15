和陳妤聊天，能感受到一種不加矯飾的能量，手勢有時生動地隨著話語起落，聲音也充滿朝氣的表情。

「我好像被大家覺得偏強悍，或者是比較重、比較悲的角色，尤其當時《與惡》效應很大。」她口中的這種印象，其實都來自這部《我們與惡的距離》。如果說藝術與現實之間有什麼相仿關係，或許可以這麼對照：戲裡面，躲藏在李大芝深處，還有個改名前的李曉文；戲外，李大芝的角色光環底下，還有個藏不住的演員陳妤。

被虐狂屬性

從「口碑保證」的植劇場出身，第一部戲《戀愛沙塵暴》就入圍金鐘女配角，更贏得最佳新進演員獎。命運或許注定讓她踏上演藝征途，但這一路的收穫，都是她扎扎實實練來的功夫。例如疫情期間她就沒閒著，上了不少表演課程。為了明年植劇場2的啟動，Q Place 表演教室找回一票老班底進行培訓，她當然是其中一員。她也另外請認識的表演指導開課，與幾位演員好友進行舞台劇形式的表演呈現。

在被她稱為夏令營的密集表演課裡，透過一次次演出暴露自己的弱點，「這有點像倒推回去的課程，就是先表演出來然後再抓出你的問題。到後來會滿怒的，有時候真的很用心地準備，覺得厲害到老師一定嚇壞，結果去現場表演完卻被狂講缺點，就會覺得『我不是很努力想了嗎，怎麼解決了一個弱點慣性，又有另一個跑出來。』」曾自認是被虐狂屬性，就算怒，也是甜蜜的怒氣吧。聽陳妤聊表演，像蜘蛛結網，不斷地吐露自己的學習經驗和心得， 結成一張網，可以看見陳妤身為演員的脈絡，她自己身陷其中，旁人也會著迷栽進。

(本文摘自《美麗佳人》2020.08)