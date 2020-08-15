大學主修外語，儘管畢業後想到國外深造遇到了現實的阻礙，但她沒有因此「學不致用」，而是挑戰了所有人都不看好的那條路，珮如說：「當初連我也不看好自己，20出頭歲的我就是一個小俗妹，跟一般人想像的空姐完全天差地遠。」抱著試試看的心態，誰能料到一走就是近十年的時間。

除了空姐正職，喜歡唱歌、可以唱歌這件事，將她推向了另一個展現天賦的舞台，她說：「大學的時候參加過《超級星光大道》，大概到了50強被刷掉，不過沒有放棄唱歌的夢想，2018年報名了《聲林之王》，我又再次跳出了舒適圈，重新在大家面前唱歌，那種感覺很滿足。」空姐、歌手的身份還不夠，這兩年又斜槓出了「舞台劇演員」的頭銜，她繼續說：「《何日君再來》這齣音樂劇今年已經巡迴第二年，為了演戲，沒有戲劇經驗的我還去上了表演課、練瑜珈，原本以為歌唱比賽結束就得回歸原來的生活，沒想到更多采多姿。」

人生大概就是這麼玄妙，命運會帶你去到許多未知，想要走到夢想之境，前提是你得展現更多的自己，才能被更多的人看見。心之所欲，付出行動不一定會成功，但是如果沒有踏出那一步，絕對不會有更多驚喜的意外。

Q:寫履歷或面試哪些部分最不容易？有什麼必勝的撇步嗎？

我覺得很重要的一點是，你必須告訴公司你具備了什麼樣獨特的能力，而非希望在這間公司學到什麼，因為一旦出了社會，你就不再是學生了。你應該把你自己從小到大的所有經驗，那怕只是當過什麼社團幹部等等。你應該要表明自己的立場，你已經是個準備好的人，而非一張什麼都沒有的白紙。

Q:職場上最難忘的一次經驗是？

剛值勤的時候，曾經有一次客人暈機吐了滿地，我一邊在忙著打包免稅商品，請客人自行處理，客人當下看著我的名牌、指著我鼻子罵道：「賴珮如，我記住妳了！」。因為頭幾次飛行，所以印象很深刻，默默就流下幾滴眼淚。但是我沒有難過太久，後來換著角度想，很多事情不是只有一種做法，也不需要執著，隨機應變很重要，不要死腦筋。

(本文摘自《美麗佳人》2020.08)