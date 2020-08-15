來自匈牙利的26歲超模芭芭拉·帕爾文(Barbara Palvin)，為知名內衣品牌「維多利亞的秘密」(Victoria's Secret)在IG上曬出性感的連身內衣，大秀凹凸有致的火辣身材，令網友看得臉紅心跳。
Barbara擁有空靈又精緻的外表與175cm的高挑身材，在伸展台上吸引眾人目光，加上超電藍眼及前衛的穿搭風格，讓她成為不少女星的流行指標。而她與知名男演員迪倫·史普洛茲(Dylan Sprouse)交往兩年感情始終甜蜜，獲得不少粉絲的支持，也讓她人氣不減反升吸引超過千萬人追蹤。
近日，她為慶祝一年一度的「內衣日」(NationalUnderwearDay)與維多利亞的秘密攜手合作曬出內衣新品，只見她穿著黑色的蕾絲透視連身內衣，躺在床上展現極致好身材，吸引超過99萬人按讚。
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