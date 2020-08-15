女星楊謹華2年前和石油大亨男友Ben結婚，近日在校園愛情電影《可不可以，你也剛好喜歡我》擔任高冷又美麗的美術老師，拍攝期間她抽空出席卡地亞「Une journée avec Cartier」頂級珠寶展，除了佩帶璀璨的藍寶石項鍊，身穿一襲純白的洋裝狂冒仙氣，上下深V設計又突顯出好身材。

照片中，楊謹華頂著浪漫的波浪捲髮，化著精細的妝容，戴著ACHERNAR藍寶石串珠項鍊，搭配W Wedding的白色長禮服，垂墜感十足的布料飄仙氣，胸前和裙擺還有開大V的設計，隱約露出渾圓半乳和修長美腿，尤其內裡又有一層紗裙，極致開衩使腿根若隱若現，性感得相當高級，網友看見楊謹華這身打扮，幾乎都被震懾到，直呼：「好美，好美，好美，因真的美，所以要說三次」、「哇噻，氣質優雅，正翻了」，連時尚名媛孫芸芸都誇讚：「是仙女嗎」天心也讚嘆：「美翻天」。

在 Instagram 查看這則貼文 楊謹華（@cheryllovel0ve）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 13 日 上午 3:42 張貼