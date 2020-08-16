一周正妹精選》盛夏正炎熱，快來看看正妹們的好身材消暑！《中時新聞網》特別整理6大正妹讓粉絲一次滿足，像是H罩杯辛尤里半裸下廚狂露柚子奶；鄉民女神邵岱兒D球撐開衣服鈕扣；174cm台大醫學正妹泳裝開腿夾深溝；安妮辣跳鋼管放送南半球；超正內衣板娘拐拐穿著綁帶款比基尼，南半球呼之欲出；身價上億的義大利的時尚網紅琪亞拉法拉尼（Chiara Ferragni）穿著深V洋裝露雙球，樣樣都火辣爆表！

814 H級辛尤里「上半身沒穿」下廚 鏤空丁字褲卡蜜桃臀

網紅辛尤里外型美豔、身材前凸後翹，承認接受隆乳手術將上圍升級成H cup.作風一向豪邁大膽的她，日前PO出一張半裸煮菜的照片，令網友看得血脈賁張，直呼：「這誰頂得住啊！」

813 鄉民女神邵岱兒「D球撐開鈕扣」隙縫透出雙圓弧

女星邵岱兒（Debbie）笑容甜美、身材前凸後翹，近日，她到基隆走走，豐滿上圍幾乎快撐爆襯衫，短短幾小時內就狂吸近3萬讚。

811 174cm台大醫學正妹「夾出豪波」張開腿秀下身曲線

照片中，吳若玄留著長髮，化著精緻妝容，一抹紅唇女人味十足，身穿黑色的連身泳裝，坐在黑色轎車的副駕駛座，雙臂一夾，深V領口直接擠出深溝和北半球。

811 安妮內衣「包不住南半球」辣轉鋼管三角地帶看光

俄籍女星安妮五官立體、身材高挑惹火，私底下勤學鋼管舞，近日PO出練習的影片，只見她身穿粉色的舞衣，上半身的布料僅蓋住北半球，開高衩小褲辣秀修長美腿，當她倒掛鋼管時，性感的模樣讓網友開玩笑說：「我當這根桿子好了」。

810 超正內衣闆娘綁帶「掉出南半球」最美空姐：我穿變豬五花

許采晴（拐拐）早期從內衣網模出身，後來創立運動內衣品牌，自己擔任活招牌，她日前PO出綁帶比基尼辣照，惹火的身材連「最美空姐」林佩瑤都自嘆不如！

810 首富人妻「開中門」深V至肚臍驚見邪惡雙球

琪亞拉法拉尼（Chiara Ferragni）趁著好天氣與老公及兒子一同前往海邊度假，在IG上曬出比基尼辣照大方秀出結實線條；隨後再PO出穿著深V至肚臍的性感穿搭照，以邪惡視角照出若隱若現的雙球曲線，吸引超過28萬人按讚。