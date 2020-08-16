女團「伊梓帆」隊長董梓甯（梓梓）曾是啦啦隊LamiGirls之一，近期朝向YouTuber發展，也會在各大綜藝節目亮相，近日，她參加《小明星大跟班》泳裝美女單元，32E的傲人上圍完美展線，令現場來賓看得血脈賁張。

節目中，董梓甯一進場就變換各種火辣拍照姿勢，主持人吳宗憲狂讚：「這美國雜誌才會有的耶！」她戴著草帽、化著嫵媚眼妝、一抹紅唇，身穿黑色的連身泳裝，胸前開V到肚子，中間還有一條細線落在E級雙峰，白皙美腿踩著黑色細跟高跟鞋，身材曲線變得婀娜多姿，吳姍儒直呼：「在我心中這是第一名耶！」來賓孫生也接著稱讚：「因為她完美，她下不露上露，一次露一個重點。」

由於董梓甯的胸型是公認的漂亮，難免遭到人質疑真假，她爆料之前穿著比基尼去溪邊玩水，「有一群女生來搭話說：『那個想問你胸部是在哪裡整的，我們最近也有想要做胸部，想要當範本』」當她否認是整的，對方便詢問能否拍照，方便拿給醫生看。