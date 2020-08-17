過去談到保養許多人會忽略頭皮這個部位，近期保養控們不再只注意臉部保養，也開始注意頭皮保養了！常聽到專業美髮沙龍的老師們提醒頭皮和臉是緊密連接的皮膚，如果頭皮鬆弛老化，當然也會影響臉的緊實度。如何檢視自己的頭皮狀態？來看看以下6大初老徵兆，只要有兩點以上是肯定的，表示妳的頭皮秀髮已經在老化！

▍1.頭皮乾燥，油水不平衡、乾屑滿天飛

頭皮乾癢、乾屑滿天飛，明明天天洗頭卻無法緩解？許多人對於頭皮屑的認知不足，錯把乾屑當成油脂分泌過剩造成的頭皮屑，事實上卻是頭皮過乾、缺乏適當保濕，造成肌膚水油不平衡、頭皮越洗越癢。

▍2.頭皮敏感，易泛紅不適

擁有敏感肌膚的消費者往往也是敏感肌頭皮的高風險群，在頭皮檢測儀鏡頭下會肌膚出現敏弱不適現象，若長期忽視不理會，皮膚會越變越薄，對外在環境的抵抗力下降，讓紫外線與空汙等物質直接侵害肌膚加速老化。

▍3.頭皮鬆垮，帶動臉也不緊實

因為玻尿酸、膠原蛋白逐漸流失、長時間的紫外線侵害，頭皮肌膚失去彈性、延展性，出現細紋、皺紋，髮根開始變得不穩固。頭皮肌膚與臉部肌膚相連，頭皮肌膚鬆垮也會連帶影響臉部，但是頭皮肌膚厚度僅是全身肌膚的1/4，比臉部更脆弱、更需要悉心呵護，因此肌膚緊緻要從「頭」做起，防皺抗老不能只做半套。

▍4.秀髮暗淡無光

當頭皮與秀髮出現出老徵兆時，最明顯可見的便是乾枯無光的秀髮，缺乏維生素、日常梳理、吹整、熱工具、長時間紫外線照射等，都會讓秀髮光澤逐漸流失。缺少養護的乾枯秀髮使用大分子的護髮品都無法被吸收，只會停在髮絲表層，反而會對髮絲造成負擔。

▍5.秀髮脆弱易斷

當秀髮皮質層受損、髮纖出現更多空洞，老化的秀髮乾枯無韌性，容易分岔打結，脆弱的秀髮一梳就斷，斷裂的頭髮飛翹不僅外觀看起來毛躁混亂，也無法承受更多吹染整燙造型，局限了髮型可塑性。

▍6.秀髮細化、甚至愈來愈稀疏

維持少女感的最重要指標，除了臉上細紋就是秀髮的豐盈度了！內外在的許多因素，都會讓秀髮變得細軟、易扁塌、髮纖粗細不一致，讓整體秀髮看起來的髮量不足，顯現老態。

KERASTASE巴黎卡詩因應現代人頭皮、頭髮的保養需求，推出黑鑽極萃逆時系列，讓所有女性皆能根據需求與使用習慣，量身訂製個人化的頭皮秀髮青春方案：從頭皮專用淨髮浴、秀髮髮浴、髮膜到打底抗熱聚光的熱活精華以及一直深受巴黎卡詩消費者喜愛的護髮油「玫瑰香氛露」，遵循品牌對頭皮與秀髮不可妥協的養護五步驟，每一個步驟都落實了起源自沙龍的專業堅持，讓愛美的消費者在家也能擁有如同沙龍SPA級的頭皮秀髮呵護。

黑鑽極萃逆時髮膜添加黑鑽極萃逆時系列2大抗老黑科技，從根源賦活頭皮、強韌髮絲、激活青春光采。（圖／邱映慈攝影）

黑鑽極萃逆時淨髮浴是專為頭皮、髮根所設計的淨化髮浴，每周使用1～2次，能有效深層清潔、溫和促進代謝與淨化頭皮毛孔。（圖／邱映慈攝影）

吹整、電棒前先使用黑鑽極萃逆時聚光熱活精華，可對抗高達230°C熱工具傷害，同時使秀髮更易造型吹整。（圖／邱映慈攝影）