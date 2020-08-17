美國23歲知名模特兒海莉·鮑德溫(Hailey Rhode Bieber)，2018年與加拿大歌手小賈斯汀(Justin Bieber)結婚後知名度暴漲。近日接下雜誌邀請登上封面，在釋出的照片中她大方脫掉上衣秀出性感好身材，吸引網友的目光。

「星二代」出身的Hailey，是演員史蒂芬·鮑德溫(Stephen Baldwin)的女兒，雖擁有精緻五官及171cm的高挑身材，但人氣始終平平，直到與小賈斯汀傳出緋聞並宣布結婚才讓她迅速竄紅，一瞬間以「賈嫂」之姿成為時尚圈新寵兒。

在 Instagram 查看這則貼文 Hailey Baldwin Bieber（@haileybieber）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 1 日 下午 4:28 張貼

日前，Hailey登上印度版時尚雜誌《VOGUE India》的封面，公開的照片中她換上多套造型，其中一件僅穿著黑色西裝外套裡面全裸微露半球，另一張則是直接脫掉上衣，以雙手遮擋重點部位秀出性感側胸與背部隱藏版刺青，性感的時尚大片立即吸引超過百萬人按讚，可見她的高人氣。

在 Instagram 查看這則貼文 Hailey Baldwin Bieber（@haileybieber）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 31 日 下午 9:31 張貼