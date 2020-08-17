大陸女演員倪妮在近日（8/8）開心迎來32歲生日，不僅外型與演技兼具，更以清新脫俗氣質拿下「人間GUCCI」封號，近日，倪妮化身「人魚公主」火辣出席品牌活動，姣好的S曲線配上天生高級臉，猶如仙女下凡。

在活動中，倪妮身穿Maison Francesco Scognamiglio 2020 春夏高定係列的金色禮服，性感的吊帶設計搭配修身人魚裙擺，下半身竟讓整雙美腿一覽無遺，顯瘦度相當驚人，為了造型，她同時配戴布契拉提Buccellati ORO 系列耳環手鐲、TULLE系列戒指，襯托出她無暇的雪白皮膚，最後腳踩Stuart Weitzman 裸色高跟鞋，優美氣場令人相當驚豔。

倪妮扮人魚公主曝光S曲線 下半身半透白皙美腿（圖／摘自微博@倪妮工作室）

倪妮以一襲珍珠人魚裙，搭配閃亮珠寶氣質登場，舉手投足間都散發獨特的女人味，自信模樣讓粉絲們看了紛紛留言狂讚：「倪妮氣質真的好獨特」、「性感摩登女郎」、「臉部輪廓太好看了」、「穿搭超圈粉啦」等。

倪妮扮人魚公主曝光S曲線 下半身半透白皙美腿（圖／摘自微博@倪妮工作室）