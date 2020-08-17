女星薔薔（林嘉凌）從《我愛黑澀會》出道，外型美豔、身材性感，個性率真敢言，時常在各大綜藝節目亮相，頗有觀眾緣。近日，她錄製《小明星大跟班》泳裝單元，穿上一套逼近戰袍程度的泳衣，一出場氣場爆棚，狂吸現場來賓的眼球。

薔薔頂著微捲長髮、化著紫色煙燻眼妝，身穿白色的連身泳妝豔麗現身，胸前大開深V到腹部，渾圓雙球若隱若現，由於泳衣剪裁追求自然，即便大露也不失健康美，她透露會選這套的原因，除了有維納斯的感覺，也能突顯自己的結實蜜桃臀。

薔薔還自爆去美國拉斯維加斯的泳池派對時，都不會事先訂飯店，「因為我每次去的時候，男生都會請我酒」憑著突出的外貌和好身材，她輕鬆地穿梭在各大人群中飲酒玩樂，更驕傲地說：「我騙到一個套房！」薔薔描述當天拖著行李箱坐在電梯門口，一個啃蘋果的大哥恰好路過，他見薔薔性感美豔，忍不住上前關心，得知她沒有房間後，豪氣地說：「我剛好要走了，我的房間是總統套房，有兩個房間的還有客廳還有廚房，就給你，我幫你再加一天，你跟你朋友上去睡！」因此，薔薔沒有花半毛錢，就在免費的總統套房內睡了兩天。