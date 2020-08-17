由金秀賢與徐睿知主演的韓劇《雖然是精神病但沒關係》，於8/9收官後話題還是持續延燒，連帶劇中演員的人氣也跟著水漲船高。其中，在劇中飾演小護士南朱里的朴珪瑛(박규영)，近日登上時尚雜誌封面辣秀纖細曲線。

朴珪瑛4年前於2AM趙權《Crosswalk》的MV女主角正式出道後，陸續在《推理的女王2》、《羅曼史別冊附錄》等劇中演出，但一直未受到注意，直到今年在《精神病》中飾演女主角的國小同學，與金秀賢及徐睿知有多場精彩對手戲，細膩的演技獲得觀眾肯定。

在 Instagram 查看這則貼文 박규영（@lavieenbluu）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 24 日 上午 3:00 張貼

日前，她登上時尚雜誌《1st Look》封面，在釋出的照片中她只畫著淡妝，穿著超高衩長裙搭配長靴，纖細長腿若影若現，沒想到最後一張照片竟藏著彩蛋，雖已經過黑白濾鏡處理，但僅穿著內衣秀出結實腹肌的她，依然看起來十分性感，照片一推出便吸引超過2000人按讚留言「太帥了」、「這組照片很殺」、「好好看」。

在 Instagram 查看這則貼文 박세구（@parksegu_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 12 日 下午 8:00 張貼