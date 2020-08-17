IU（李知恩）是知名韓國女藝人，無論在韓國或台灣都擁有一大票粉絲。日前他接受採訪時被問到減肥秘訣，他分享了自己常用的喝水減肥法，還提醒大家減肥一定要忌口，否則只會變成「健康的豬」！

IU在節目採訪中被問到為了專輯減肥時有沒有秘訣？IU分享自己的的健身教練說，努力鍛鍊但是不控制飲食，就會變成健康的豬！聽了這些話以後IU就開始控制飲食，少吃多動，才能維持苗條的身材。

在 Instagram 查看這則貼文 이지금（@dlwlrma）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 20 日 下午 11:34 張貼

IU在拍攝雜誌或MV前還會採用一種比較極端的減肥方式「喝水減肥法」，在重要活動前7天開始連續5天大量喝水，每天至少喝3000CC，這5天會一直跑廁所，重要活動前一天就開始禁止喝水，雖然不喝水還是要一直上廁所，第七天整個人就會看起來特別削瘦，臉也會變成超級小V臉！但IU強調這是為了拍攝之類的重要日子才會做的方法，之後喝水就會回復原本的樣子，並不是常態用來控制身材的方法，因此大家也不要拿來當做日常控制身材的方法。