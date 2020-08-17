「台劇女神」韓瑜外型亮麗、演技精湛，出道19年拍攝許多本土戲劇，是許多觀眾熟悉的面孔。忙於工作之餘，她時常在社群平台分享生活點滴，最近連續兩天都放上宵夜文，其中一天更直接素顏入鏡，少了濃妝加持膚質依舊晶瑩剔透，令人相當好奇女神到底如何保養的。

韓瑜15日PO出一張拿著烤玉米的照片，寫道：「知道這個時間點，實在不宜吃東西…但我管不住我的嘴，一次吃兩支烤玉米，一點也不過份，對吧…我愛吃烤玉米，超愛」照片中，她化著煙燻妝，看起來嫵媚動人，沒想到過了一天，她又放上宵夜照，「今天的我，依然管不住自己的嘴，就忙到剛剛啊…好餓，只好抱回劇組的宵夜～我也愛甜不辣，還有肉圓，呃…請問有不愛的嗎？有！不愛香菜」不同的是，韓瑜將頭髮全部用髮帶固定在後面，臉蛋幾乎沒有留下妝容，不過膚質依舊無瑕，看不出實際年紀，清秀的面貌令人驚艷。

韓瑜受訪時曾透露剛出道時，為了在鏡頭前呈現完美的模樣，花了非常多錢在保養品上，後來才發現與其買貴的，不如買適合自己的，另外，每天她都會認真清潔卸妝，一周敷兩次深層清潔的面膜，如果肌膚覺得太乾，會用保濕的凍膜厚敷。