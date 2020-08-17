曾被日本媒體讚為「超美人」的前體育主播卓君澤，現在是體育媒體TSNA執行長，她2018年情牽「模範棒棒堂」威廉，兩人目前穩定交往2年多，隨著七夕情人節的到來，她接受《微時尚》專訪，除了倡導綠色環保，難得在鏡頭前展露酥胸。

卓君澤將頭頂抓蓬，綁著低馬尾，化著甜美妝容，唇上一抹水潤粉色增添戀愛感，身穿黑白相間的三角形連身褲裝，正面開深V露出深邃事業線，對照過往的端莊主播形象，及私底下的運動穿著，可說是一大突破，難得賣弄性感風情。

卓君澤罕曬酥胸事業線。（圖／微時尚影片截圖）

由於七夕情人節即將來到，卓君澤趁此機會倡導環保的重要性，她認為女生最在意的是有沒有心，真的不需要過度包裝，時尚和環保其實是可以兼具的，透露曾經收過兩個情人節禮物深受感動，一個是藏在枕頭底下的錢包，打開後發現是她夢寐以求的款式，並附一張手寫卡片；另一個是男方用酒精膏在沙灘上寫字點火，「很美又很浪漫，完全對我這個雙魚座的胃口」。兩個禮物都沒有過多包裝，但都能深深打動卓君澤的芳心。