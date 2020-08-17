防疫期間整天配戴口罩，導致唇部容易乾澀、唇紋明顯、起死皮的困擾，媚比琳人氣唇膏「極綻色絲絨霧光唇膏」讓你告別唇部窘況！

有別於市售不易上色的霧面唇膏常常顯色不均，媚比琳「極綻色絲絨霧光唇膏」結合護唇與時尚潮流色系，全新添加頂級護唇膏成分「乳油木果油」，質地滑順滋潤輕輕一抹均勻上色，讓你綻放絢麗飽滿雙唇！

極綻色絲絨霧光唇膏主打色手部試色。（圖／邱映慈攝影）

「極綻色絲絨霧光唇膏」除了全球熱銷經典色強勢回歸之外，更精選出適合亞洲女孩絕美色系高達18種全新色款，其中「504焦糖裸粉」香甜蜜桃色巧妙襯出白皙膚色，變身俏皮甜心；「676 堅定玫瑰」經典裸粉玫瑰色調，唇瓣乍現穩重知性女性魅力；「807玫瑰戀情」鮮豔俏麗脫單粉色調為你譜出一段戀曲；「672 熱情泰奶」棕紅中融入淡淡泰奶橘，舌尖輕畫雙唇便能展露熱情氣息；「634 忌妒緋紅」飽滿個性緋紅色調輕抹於唇瓣之間，女王氣勢制霸各種場合；「601猩紅熱戀」鮮豔紅色完美襯托白皙，塗抹雙唇便散發火辣狂野氛圍！

極綻色絲絨霧光唇膏主打色手部試色。（圖／邱映慈攝影）

極綻色絲絨霧光唇膏主打色手部試色。（圖／邱映慈攝影）

全新設計霧面微透光包裝，從裡到外質感升級，呼應頂級絲絨霧感唇彩質地，由裡到外質感爆棚，輕鬆打造口罩也擋不住的飽滿滋潤唇瓣，18色時尚潮流唇彩讓你隨時駕馭各種場合，準備好包色收藏！

▍活動

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★獎品內容 ｜ 抽出3名粉絲，每人可獲得媚比琳極綻色絲絨霧光唇膏*1，不挑款隨機寄出

★公佈時間 ｜ 2020/8/27

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