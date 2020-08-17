想讓保養更有感，除了保養步驟切實，很多人會選擇用面膜做急救保養。如果懶得等那15分鐘、30分鐘，其實可以選擇「晚安面膜」，睡前塗上薄薄一層，等隔天睡醒就能擁有敷臉般的水嫩效果。因為方便簡單的使用方式，也讓晚安面膜成為許多懶人的保養愛用品，甚至連韓國知名女星宋慧喬都愛用！以下三款晚安面膜新品，無論是需要分區保養、或是重度3C族、甚至是美髮控，都能找到自己的最愛！

▍1.分區保養首選：百草養膚四物帖

肌膚每天都會面臨不同的內在壓力與外在環境，例如：生活壓力、環境空汙等，使得我們的膚質變得越來越不穩，肌膚各部位出現之症狀也不同，進而影響肌膚健康，不只T字部位出油、毛孔粗大、容易生成粉刺痘痘，雙頰部位更浮現乾荒、敏感等問題。

韓國女星宋慧喬本身就有敷面膜的習慣，這次雪花秀推出全新面膜四物帖，可依照肌膚問題進行分區靈活選配、混搭，快速滿足且修復肌膚各區保養需求，使用上很方便，臉部所有細節都能均勻使用，因此宋慧喬也很愛用。雪花秀萃取天然韓方草本藥材：岑草、白蔘、山茶根、玉竹，經由嚴格的製程後混合成令人驚豔的四款修護配方，滿足肌膚淨化、嫩亮、滋養、柔白等需求，宋慧喬會將4款面膜混搭使用，可以一次解決所有肌膚問題，難怪39歲仍然擁有細緻的少女肌！

雪花秀推出全新面膜四物帖能解決片狀面膜敷不到的部分，讓你的保養更全面更細節。（圖／品牌提供）

▍2.重度3C族必備：蠟菊精華抗藍光晚安修護面膜

日夜滑手機、睡前追劇平板不離身，每天平均花費9個小時在3C產品使用，但你知道這種生活型態是造成肌膚加速老化的原因之一嗎？藍光擁有比紫外線更高的能量，能滲透直達更深的真皮層，暴露在數位螢幕發射的過量藍光下，將因自由基導致氧化壓力，蛋白質氧化變形，降低肌膚本身的自我防禦力，肌膚缺水乾燥、肌膚紋理紊亂、細紋變得明顯，加速肌膚老化，同時加速肌膚色素沉澱，使膚色變得更加暗沉。

暴露在數位螢幕發射的過量藍光下，將加速肌膚老化，同時加速肌膚色素沉澱，使膚色變得更加暗沉。（圖／品牌提供）

人體具備不同的日夜運作模式，在日間，防禦機制自然開啟，而休眠的夜間，修護力達到最高峰。夜晚來自3C產品的藍光卻會造成干擾，打亂日夜規律節奏，無法開啟修護模式，藍光更致使情緒持續亢奮的狀態而影響入睡，加快肌膚加速老化。因應現代生活型態的改變，L’OCCITANE明星蠟菊精華系列再添生力軍強勢推出全新「蠟菊精華抗藍光晚安修護面膜」，蘊含來自科西嘉島蠟菊精華油和強效SAE因子的黃金比例複合配方，打造抗藍光的雙重抗氧化力，全面提升肌膚防禦力及修護力，還給肌膚在夜間應有的正常節奏，把握細胞修復最活躍的黃金時間，於夜間修復外在侵襲因子造成的損傷，對抗過量藍光下自由基的傷害。

「蠟菊精華抗藍光晚安修護面膜」全面提升肌膚防禦力及修護力，把握細胞修復最活躍的黃金時間，於夜間修復外在侵襲因子造成的損傷，對抗過量藍光下自由基的傷害。（圖／品牌提供）

▍3.護髮控必收：頭髮晚安面膜「三合一修護髮膜」

不只有臉部肌膚需要晚安面膜，頭髮想要更柔順有光澤也要用晚安面膜！SABON三合一修護髮膜訴求深層修護乾燥分岔，維持髮絲彈性、輕盈、蓬鬆。可當一般髮膜使用，洗髮後塗抹在濕髮上，静置三分鐘後再以清水洗淨，想加強護髮時可包覆熱毛巾並停留15至20分鐘幫助髮膜滲透吸收再洗淨。另外的特別版用法就是當做頭髮的晚安面膜用，取微量髮膜抹於乾燥髮尾上並以乾毛巾包覆入睡，隔天髮絲柔順光滑，有如免沖洗的頭髮晚安面膜。