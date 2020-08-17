豔陽高照的夏日，海邊度假想必是夏日悠閒時光的首選之一! 清澈湛藍的海水帶來無比的平靜、舒適與沁涼之感，海瑞溫斯頓Harry Winston於炎炎夏日中展開一場沁涼的珠寶盛宴，特別誠獻全新海水藍寶鑽石珠寶系列、充滿夏日度假風情的Sparkling Cluster藍寶石鑽石系列、Forget-Me-Not系列藍寶石珠寶以及適合日常配戴的Loop系列作品呈現出海水藍寶、彩色藍寶石與鑽石之間多彩多姿的變化性，也為炙熱的夏日假期綴上奢華繽紛色彩。

純淨無暇的海水藍寶（Aquamarine）與祖母綠一樣同屬於綠柱石家族，其顏色清澈如海水般，盡展無限生命力! 因海水藍寶內含雜質少、克拉數大、顏色均勻被譽為有色寶石中的極品，而其溫和色調，無論任何色系的服裝，均能襯托出個人特質。

「鑽石之王」海瑞溫斯頓 璀璨沁涼的夏日假期（圖／品牌提供）

由義大利拉溫納傳統工匠手工打造的卓時Premier Precious Micromosaic腕錶，湛藍的錶盤與錶帶，擁有無可比擬的奢華氣質，錶盤的設計細緻而充滿動感，透過海瑞溫斯頓鑽石鑲嵌的經典演繹，完美實現腕錶與藝術融為一體，為閃耀迷人的藝術臻品，適合配戴於各種場合，帶給人徜徉於海洋度假般的愉悅與舒壓感。

「鑽石之王」海瑞溫斯頓 璀璨沁涼的夏日假期（圖／品牌提供）

海瑞溫斯頓海水藍寶鑽石耳環及墜鍊以水滴型切工海水藍寶為主石臨摹出如水滴般輕盈剔透的型態，寶石上方以單顆圓形明亮式切工鑽石連接3顆水滴型切工鑽石點綴，將寶石如海水般的湛藍色澤帶出更多元的色彩層次及視覺排列。鑽石戒指主石以8.35克拉枕型切工海水藍寶及12顆總重約1.46克拉水滴型切工鑽石悉心鑲嵌於鉑金底座，綴於枕型切工主石兩側的鑽石則強調出不容忽視的「鑽石之王」奢華風範。