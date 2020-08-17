新冠疫情當前,勞力士啟動襄助計劃,支持音樂家及歌唱家度過這段艱難的時間。此計劃秉承勞力士長久的承諾,旨在支持力求卓越的傑出音樂人才,讓音樂藝術雋永彌新,持續為日常生活增添色彩。

自 2020 年 8 月 21 日至 9 月初,三場勞力士「恒動音樂」(Perpetual Music)音樂會將分別在義大利、德國及法國上演。三位勞力士代言人胡安.迪亞戈.佛瑞茲(Juan Diego Flórez)、羅蘭.費亞松(Rolando Villazón)與頌雅.詠切娃(Sonya Yoncheva)從一開始便一直積極響應這項計劃,他們將與眾多音樂家與歌唱家攜手獻上精彩表演,為三場音樂會揭開序幕。屆時,勞力士代言人將輪流登場,呈獻個人表演或聯袂獻藝。

勞力士慷慨襄助藝術家 常保藝術之春（圖／品牌提供）

法國小提琴家雷諾.卡普頌(Renaud Capuçon)亦參與籌備這項意義非凡的計劃,並將傾情助陣在巴黎舉行的音樂會。音樂會時間安排如下:8 月 21 日週五於貝沙羅羅西尼劇院(Teatro Rossini),胡安.迪亞戈.佛瑞茲與管弦樂團聯袂演出;9 月 1 日週二於柏林國家歌劇院(Berlin Staatsoper),頌雅.詠切娃引吭獨唱;9 月 3 日週四於巴黎國家歌劇院(Opéra national de Paris),羅蘭.費亞松與雷諾.卡普頌聯手演繹巴洛克音樂及室樂曲目。

約百位工作和生活都受到疫情影響的藝術家將在這三場音樂會中亮相。音樂會將透過medici.tv 提供的免費串流媒體服務播出,讓全球 180 多個國家的數十億觀眾於十月底前皆可收看。