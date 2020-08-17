今年各大品牌的吸塵器都陸續推出新的升級機型，以滿足消費者的居家清潔健康需求，而LG就推出了全新CordZero ThinQ A9 K系列WIFI溼拖無線吸塵器，將上一代大受歡迎的溼拖模式升級為「單獨溼拖」模式，更帶來首創集塵壓縮功能，讓消費者能夠享有更升級的享受；嘉儀企業就引進了來自日本的Switle全新V11智慧自動塵感無線吸塵器，主打可更換電池以及智能塵感技術。

LG CordZero ThinQ A9 K系列WIFI溼拖無線吸塵器，推出了「單獨溼拖」模式，更帶來首創集塵壓縮功能。（LG提供）

LG全新的CordZero ThinQ A9 K系列WIFI溼拖無線吸塵器的升級「單獨溼拖」模式，搭配了3段式水量調節系統，可根據各種清潔需求而控制出水量，而抹布在清潔過程中也能隨時保持適當水分，而溼拖布、溼拖吸頭及水箱均採用可拆卸設計，另外更加入了首創的集塵壓縮功能，不僅增加了2.4倍集塵空間，更搭載了輕壓集塵排空技術，一鍵即能壓縮髒污和灰塵，再按即可一鍵將集塵盒排空。

嘉儀企業引進了Switle全新V11智慧自動塵感無線吸塵器，內含專業UV殺菌塵蟎刷等豪華大全配吸頭組，1萬1800元。（嘉儀企業提供）

嘉儀企業引進來自日本的Switle全新V11智慧自動塵感無線吸塵器，除了在外型上為日系的極簡風格外，更採用了最新智能塵感技術，經由光感偵測去根據吸入的灰塵顆粒大小而自動切換吸力模式，更能有效維持電力，而其搭載了70分鐘超強續航力電池，而且更支援更換電池，機身僅1.3公斤更好掌握。