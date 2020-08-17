自8月初桃園A19的空中通道開幕後，從捷運站一直通連到Global Mall及桃園棒球場的沿途，都採用了棒球的主題布置以外，更有樂天桃猿球員及樂天女孩的大型看板，而為了讓A19越來越熱鬧，10月底前更有由樂天桃猿隊、Global Mall、樂天市場聯手跨界合作打造的桃園A19「Beer Garden假日市集」，光在剛過去的周末就吸引了5000人到場狂歡，昨（16日）桃園市長鄭文燦更親臨現場感受熱鬧氣氛。

桃園市長鄭文燦親自體驗近期啟用串聯商場及球場的桃園A19空中通道。（Global Mall提供）

而錯過了上次的桃園A19「Beer Garden假日市集」也不用擔心，因為10月前每逢樂天桃猿隊周末主場賽事都會快閃登場，更將打造不同主題，像20日至23日就將舉辦ARMY趴，還將於8月20日至21日規劃「小兵日記兒童軍事體驗營」，包括有打靶、障礙賽、迫擊砲射擊、體能訓練、手榴彈投擲練習，讓小朋友在暑假的最後也能體驗另類夏令營。

樂天女孩及中信兄弟啦啦隊在桃園A19「Beer Garden假日市集」首度賽外同台尬舞及互動遊戲。（Global Mall提供）

另外桃園捷運也推出了多項搭乘優惠，共同將桃園A19的氣氛炒熱，旅客於9月20日前購買「桃捷仲夏一日票」，即享原價320元，現特價160元單日無限搭乘機捷優惠，另外憑500元面額的振興三倍券，即可買到2張總值800元的桃園國際棒球場內野全票，來看球賽、逛市集剛剛好。