隨著環境污染及生活壓力加重，肌膚養分不斷流失，肌膚顯得乾燥、暗沉鬆弛，維持年輕潤彈肌膚似乎成了全民夢想。人氣面膜品牌「我的美麗日記」全新推出「超能補水安瓶」及「超能緊緻安瓶」，讓消費者一瓶解救肌膚問題，搭配獨特「三明治保養法」，縮時救援，逆轉乾燥，持續綻放年輕水潤光彩！

全新我的美麗日記超能安瓶，3倍的保濕精華，單擦就水潤爆表，還能針對眼角、法令紋及脖子，加強保養、撫平細紋，是日常保養時的超強隊友。超能安瓶的厲害還不僅如此，將1～2滴安瓶與粉底液融合，增加粉底液的延展性，讓整體妝容更服貼，持續一整天的亮眼。當肌膚需要更強力的救援時，就試試獨特「三明治保養法」，以超能補水安瓶搭配蜜若藍補水面膜，加速水能量注入肌底，保濕度全面升級，感受前所未有的水嫩感，告別乾燥及脫妝，絕對是重要危肌時的超神隊友。

「超能補水安瓶」添加彈力三胜肽、高濃度玻尿酸以及神經醯胺，啟動肌膚修護機制，3倍面膜精華，紓解肌膚乾荒，添加三種珍稀植物油改善肌膚粗糙紋理，再現水嫩膚觸。可搭配乳霜、面膜等保養品，加強保濕效果，亦可添加在粉底中，打造服貼妝容。（圖／品牌提供）

「超能補水安瓶」的超能保濕力，來自珍稀蜜若藍，地表超強復活植物之一，遇水便可在24小時內重新綻放綠葉，讓肌膚在水份流失時啟動修護機制，即速補水提供源源不絕的超能保濕力。同系列「超能緊緻安瓶」添加98%高濃度精粹，搭配獨特活膚胜肽與岩薔薇萃取，可緊實肌膚、撫平細紋，使肌膚呈現鮮明的緊緻彈力。

「超能緊緻安瓶」添加岩薔薇精萃、活膚胜肽、高濃度肌醇及水解膠原蛋白，分子更小更好吸收，98%高濃度活膚精粹，撫平細紋、打造無暇美肌，添加三種珍稀植物油改善肌膚粗糙紋理，再現水嫩膚觸。可搭配乳霜、面膜等保養品，於眼角、脖子部位加強緊緻效果，亦可於妝前使用，打造精緻妝容。（圖／品牌提供）

白天保養使用超能補水安瓶，妝感服貼、肌膚水潤一整天，夜晚再用超能緊緻安瓶緊緻撫紋，綻放亮麗光彩，精華吸光光，就是這麼亮，輕鬆養成超能美肌！

▍活動

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★公佈時間 ｜ 2020/8/27

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