全國電子近年一直擴展全新3C通路品牌Digital City，而全新的第19店基隆店也正式進駐基隆老字號「國際百貨」，為品牌首家複合店店型，除了原有的科技、生活數位3C概念商品及服務以外，更請來了日本藥粧品牌「札幌藥妝」及日系生活百元商店「Watts」專櫃品牌進駐，打造結合新潮數位科技、流行生活百貨及專業家電銷售服務的3C複合式賣場，而為了陸續往更多縣市擴展，全國電子的Digital City更同步於上周在桃園區三民路二段正式開幕，預計年底前達成總店數25家的目標，將更多的智慧新生活體驗帶給消費者。

全國電子Digital City全新的第19店基隆店正式進駐基隆老字號「國際百貨」，為品牌首家複合店店型。（全國電子提供）

而為了慶祝全國電子Digital City基隆店開幕，18日前推出了65型大電視、輕薄筆電等商品低至直逼對折的折扣，另有全館指定家電9折、買指定機型開學電腦送Vans潮背包，指定機型筆電免費升級加裝市價3800元的960GB SSD等優惠，現場還有正官庄試飲快閃活動，而為了搭上「偽出國」風潮，札幌藥粧開幕活動期間滿千即享88折、Watts全館商品49元消費滿600元送溼紙巾等優惠。