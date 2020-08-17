電影《可不可以，你也剛好喜歡我》月底上映，林映唯在片中飾演校花網紅，愛情生活多彩多姿，是風靡全校的風雲人物。不過現實中卻全然不是這麼一回事，林映唯在大學時忙著課業，加上爸媽管得嚴，整整四年都沒談過戀愛，「也就是愛情學分死當啦！」

在新戲中飾演校花的林映唯，其實大學整整四年沒談過戀愛，佩戴JHENG翡翠鑽石手鍊105萬6000元，翡翠項鍊202萬4000元，漸層鋼玉翡翠戒指114萬4000元。（JOJ PHOTO攝，Bottega Veneta提供

林映唯笑說，大學時期她從不覺得自己是美的、是可以上鏡頭的，修表演課時，班上漂亮女同學紛紛爭取演出機會，她則是自願退居幕後，從未想過可以走到幕前。直到畢業後，有學長急缺MODEL臨時找她拍平面廣告，意外發現自己的臉小小的很上鏡頭，拍出來的照片很有味道，這才有了自信，決定朝演藝圈發展。

林映唯的小臉很上鏡頭，更能詮釋珠寶的高級感。佩戴 JHENG 孔賽石黑鑽項鍊330萬元，黑鑽流蘇耳環56萬元。（JOJ PHOTO 攝，Bottega Veneta提供）

在《可不可以，你也剛好喜歡我》中，林映唯與曹佑寧有不少對手戲，而且是愛得很火熱、非得到不可的炙熱愛情。林映唯笑說，曹佑寧很帥，但可惜不是她的菜，為了演出如此強烈的情愫，她使出「自己催眠法」，抓住曹佑寧的肩膀，眼睛緊盯著對方一直說「我很愛你」，試圖激發出電波交流的片刻。

「曹佑寧覺得全身發毛，但我覺得很有效！」說完，林映唯忍不住促狹大笑。

林映唯進棚拍攝國內珠寶設計師品牌JHENG JEWELLERY，以Bottega Veneta白色流蘇罩衫搭配JHENG黑鑽項鍊與耳環，黑鑽的奢華感更能展現超強氣場，另一套則以風格浪漫柔美的黃色洋裝配戴JHENG翡翠項鍊、手鍊和戒指，黃綠色的對比色調，讓畫面更加豐富。

JHENG高麗臉譜胸針，35萬2000元。（JHENG JEWELLERY提供）

JHENG黑鑽珍珠臉譜胸針，85萬8000元。（JHENG JEWELLERY提供）

JHENG碧璽紫翡臉譜胸針，69萬3000元。（JHENG JEWELLERY提供）