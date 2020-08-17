在眾多珠寶品牌當中，標榜人道、環保與公平交易的蕭邦（CHOPARD）珠寶，象徵了崇高無上的人性光輝，更能烘托珠寶主人的人品和品味，這也是蕭邦珠寶深受皇室貴族、熠熠明星喜愛的主因。即起蕭邦頂級珠寶登台，展出30件總價逾2億的珠寶作品，其中一對哥倫比亞祖母綠耳環要價近3千萬元，即是採用公平採礦的白金打造而成，奢華不染俗塵。

祖母綠產量極為稀少，向來是皇宮貴冑最喜愛的貴重寶石之一，這款祖母綠耳環，以公平採礦18K白金鑲嵌7.27克拉與6.14克拉的哥倫比亞祖母綠，綠中微藍的色澤十分貴氣，搭配如花瓣般的欖尖形切割鑽石，華麗之餘更添古典雅緻。

蕭邦2億珠寶登台，最貴的一件作品為祖母綠耳環，採用公平採礦18K白金，主石為枕形切割7.27克拉與6.14克拉祖母綠，3073萬元。（CHOPARD提供）

深受好萊塢女星喜愛的蕭邦「綠地毯」（Green Carpet）系列珠寶，也是今年珠寶展的美麗焦點，一款曾在坎城影展亮相的鑽石手環，便以鉑金材質鑲嵌總重達93.2克拉的325顆欖尖形切割鑽石，鉑金原料產自責任採礦聯盟（Alliance for Responsible Mining，ARM）支持的南美礦區，鑽石的來源也都經過認證，沒有「血鑽石」的疑慮。

蕭邦鉑金鑽石手環，鑲嵌欖尖形切割325顆93.2克拉鑽石，2341萬元。（CHOPARD提供）

這回來台展出的多款珠寶表作品，也都遵守人道與公平交易的原則，率先採用公平採礦的貴金屬，放眼瑞士製表圈無人能出其右。

蕭邦L’Heure Du Diamant系列紅寶石鑽表，164萬元。（CHOPARD提供）

蕭邦L’Heure Du Diamant系列鑽表，274萬元。（CHOPARD提供）