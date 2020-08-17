微風信義本月21日舉辦「信義之夜」，遇上25日是七夕情人節，主推活潑可愛、無性別的七夕情人節限定聯名系列包款，搭配限時滿千送百優惠，前100名積點禮遇會員消費累積滿10萬元加贈會員點數1萬5000點，等於多賺1500元購物金。

微風藝人孫麥傑（左起）和佟凱玲穿LOUIS VUITTON新裝拍攝微風信義封面，巧迎七夕情人節。（微風提供）

今年「信義之夜」以「GLORIOUS NIGHT榮耀再現之夜」為主題，21日當晚18時至24時封館，有孫麥傑搖滾DJ秀、舞蹈快閃表演、香水占卜等活動讓貴賓享受熱鬧的派對氛圍；這次獨家商品有上百款，增加購物的獨特性，BALENCIAGA、BOTTEGA VENETA、Salvatore Ferragamo等品牌都端出獨家包款，FENDI則與倫敦藝術插畫家Mr. Doodle合作七夕情人節限定聯名系列，獨特塗鴉繪畫風格，搭配黑白與FENDI標誌性的黃色。

微風信義獨家包款，首推「FENDI x MR. DOODLE聯名系列」，價格店洽。（微風提供）

21日當晚憑微風積點禮遇會員資格於館內指定區域單筆消費達門檻送酬賓券，高級珠寶滿3萬送1500；國際精品除LV外滿1萬送1000；國際名品、服飾、時尚家居滿5000送500；化妝品、香氛、流行運動滿3000送300。每年催出千萬刷手、百萬刷手的高級珠寶，今年多了「單筆滿額加碼現抵回饋」，單筆滿3萬現抵300、滿30萬現抵3000、滿50萬現抵6000元、滿100萬現抵1萬5500元。