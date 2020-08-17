愛買今年成立滿30周年，看好台中「水湳經貿園區」穩定發展，繼台中復興店、豐原店後，開出第3家分店「水湳店」，是全台第15家分店，位在一級戰區中清路上，鎖定水湳商圈周邊8萬多戶家庭的日常需求，明（18日）起全館開放試賣，當天早上8時15分在1樓戶外廣場會由有氧教練帶動做健康操，並免費發放活力早餐，限量300份，送完為止。

愛買水湳店18日試賣首日免費送300份活力早餐。（愛買提供）

愛買水湳店占地3000坪，總樓板面積1萬2000坪，樓層規畫為地下2層至地上5層，停車位400個，1、2樓為量販賣場，B1和3樓有餐飲、家居、藥妝、網路女裝等29個品牌進駐，B2、4樓和5樓為停車場，全館店櫃業種餐飲占45%、生活家居占30%。

18日起HAPPY GO會員於愛買水湳店單筆消費滿988元送愛買獨家的「我是石虎托特包。（愛買提供）

水湳店全館試賣祭出單店獨家會員滿額好禮，18日至9月2日HAPPY GO會員單筆消費滿499元，送1串6包雪柔金優質抽取式衛生紙，限量5000串；單筆滿988元送「我是石虎托特包」，限量4500個。

愛買水湳店18、22、23日限定販售「中衛醫療口罩-月河晨曦」，每盒50入、300元。（愛買提供）

此外，連續7日天天有3個時段限量開賣成人與兒童醫用級口罩50入盒裝，18日至24日每天上午9時、下午3時及晚上7時推出中衛、康乃馨、匠心等口罩品牌，每人限購1盒，售完為止。中衛醫療口罩供應特殊色「櫻桃紅」、「月河晨曦」、「天空藍」、「酷黑」共4色，售價皆為300元，「櫻桃紅」每日限量販售，搶手的夢幻新色「月河晨曦」會在試賣首日和首周末限量販售。