郁可唯是知名大陸女歌手，過去因演唱《犀利人妻》插曲「指望」而打開在台灣的知名度，今年參與錄製《乘風破浪的姐姐》還擠入觀眾喜愛度個人排名的前五，今年滿37歲的他肌膚狀況仍然維持緊緻有彈性，他分享護膚秘訣竟是「別過度依賴面膜」！

郁可唯覺得女生千萬不要太依賴面膜，使用頻率不要過度頻繁。他提醒只有肌膚角質層健康、皮膚比較厚的肌膚適合敷面膜，但也不要天天敷，一周2、3天就夠了。若想要加強保溼，可以天天使用的是「水膜」，把好的保溼水放到噴瓶裡，每天可以敷水，不但可以保溼又可以防止小細紋，推薦乾燥膚質可以試試看。

在 Instagram 查看這則貼文 郁可唯（@yisayu1023）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 9 日 上午 1:18 張貼

除了臉部保養，郁可唯讓女生們稱羨的還有他的一雙大長腿，在《乘風破浪的姐姐》中郁可唯選擇脫離舒適圈挑戰Rap演出，沒想到讓觀眾們一直放錯重點表示他的腿「根本女團腿」！想要擁有一雙白皙筷子腿，首先建議可藉由有氧運動降體脂，去除腿部多餘贅肉，並搭配按摩和多喝水預防腿部水腫；想要腿部膚色看起來更勻襯白皙則可以使用含有酸類的身體乳來保養，出門做好防曬，持之以恆便能養出一雙閃瞎人的白皙美腿！