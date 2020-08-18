美國23歲知名超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），不久前她才上空登上雜誌引發討論，近日再PO出性感穿搭出現在街頭並怒斥沒戴口罩的警察，並認為他們是最壞的示範，敢怒敢言的貼文吸引百萬人按讚。

與姊姊吉吉·哈蒂德(Gigi Hadid )為躲避疫情已長達數月住在賓州農場老家的Bella，雖都在家中還不忘透過視訊及家中擺設為雜誌拍攝封面。近日Bella終於復工開始出現在街頭，但9號她突然PO出街頭照，只見她戴著口罩穿著火辣站在一群警察面前，原來她貼文是為了譴責沒戴口罩的警察們，在網路上引發共鳴吸引131萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Bella 🦋（@bellahadid）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 8 日 上午 9:05 張貼

另外，穿著風格一向大膽的她，隔天便曬出工作造型側拍，白T裡疑似沒穿，還將衣角綁至胸下，大方激凸秀出飽滿胸型與結實腹肌，往下一看還隱約露出小丁，性感指數破表再度成功創造話題。