台灣知名女演員高宇蓁自創美妝保養品牌J.KAO創立滿兩周年之際，特別舉辦慶生會慶祝。現場高宇蓁和大家分享自己的美容瘦身方法，不但不忌口也不會發胖，還分享了凍齡抗老秘訣，原來用了這些方法，讓他42歲看起來還彷若少女！

▍1.喝水和煲湯是變漂亮的基本方法

高宇蓁分享想要瘦、想要漂亮，喝水和喝煲湯很重要！他起床上班前會先喝500至1000CC的水，上班後也很少喝飲料，頂多喝咖啡提神。想要補氣血的時候高宇蓁會和中醫師拿調配好量的人蔘、紅棗、枸杞用大量的水煮，媽媽偶爾也會弄些中藥補品，他也很喜歡。

煲湯中特別喜歡熬很久的蔬菜湯，不但能補充營養又能增加飽足感。高宇蓁分享自己平時不是愛吃的人，通常是少量多餐的飲食方式，喜歡的食物就算熱量高也會吃，但只吃兩口就不吃了，只要抱著「有吃到就好」的想法，不用避開炸物之類的食物，可以吃得開心也不會發胖。

在 Instagram 查看這則貼文 高宇蓁（@jeanjeankao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 3 日 下午 8:40 張貼

▍2.凍齡秘訣是敷臉和增加肌膚抵抗力

高宇蓁平時保養的步驟很紮實，不過特別推薦的就是用面膜急救保養。高宇蓁從以前到現在維持的保養習慣就是敷臉，但又很懶得敷很久，因此研發產品的時候就特別和研發團隊強調產品一定要「敷短時間就能看到效果」。高宇蓁習慣在洗澡後或早上洗臉後敷臉，因為這樣能邊敷著面膜邊處理一些雜事，讓他覺得很省時。他特別分享自己一個敷臉秘訣，就是凍膜和面膜交替使用，讓肌膚有機會吸收到不同的營養，美肌效果更有感。

高宇蓁認為輕熟齡肌膚最重要的保養關鍵還是隔絕紫外線、髒空氣等外在傷害，因為輕熟齡肌膚一定比年輕肌膚脆弱，因此開發產品時也很注重這點，本次的新品安瓶添加的成份會幫助肌膚抵禦外在傷害、強化基底，就能減緩肌膚老化速度。

在 Instagram 查看這則貼文 高宇蓁（@jeanjeankao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 30 日 上午 12:39 張貼

▍3.打好身體基底就不易發胖

高宇蓁表示不想發胖的話，身體的基底一定要打好！因為他過去一直有運動和健身習慣，每周最少會去2次健身房，所以在工作忙碌、生活型態改變，沒空去健身房的時候，也不會因為停止運動而突然發胖。高宇蓁分享平日忙碌時在辦公室最有效率的運動方式就是跳繩，短時間就能有一定的運動效果。

在 Instagram 查看這則貼文 高宇蓁（@jeanjeankao）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 上午 1:48 張貼

若想要變瘦，高宇蓁會進行低碳飲食，因為他發現自己的體質只要少吃澱粉就會變瘦，平時習慣只吃中餐和晚餐，也會依照身體狀況調整吃進去的東西，像是覺得身體燥熱，那陣子就不要吃太重口味、麻辣的食物，也就不會因為飲食讓肌膚出狀況。