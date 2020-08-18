時序進入初秋，白天依舊惱人的高溫，與夜晚微涼的溫度，開始形成對比，此時的肌膚容易敏感、變得乾燥、不穩定、這時候，為肌膚補水鎖水，並保持「油水平衡」更加重要，初秋時節，肌膚一旦缺水，泛油、毛孔粗大等問題就會因應而生。

ALBION活潤保養系列一直以來以增強肌膚「保濕能力」以及恢復「健康活力」為主要訴求，其系列中的「活潤肌底鎖水精華」更是默默熱賣的口碑長銷品。今年9月，這支口碑商品，將升級為「活潤滿水位保濕精華」，強調能將肌膚的「保濕能力」開到最滿、讓肌膚隨時都處於喝飽水、滿水位狀態，展現吹彈可破的健康光澤 。

新升級「活潤滿水位保濕精華」的開發理念，來自於出色的「運動選手」 ，一名傑出的運動員，能在平時就補充必需營養，並鍛鍊出十足的體力與技能，更重要的是，到了運動場上，這些儲備的能量，必需發揮到極致，一舉創造出好成績！ALBION認為，肌膚也要像傑出的運動選手一樣，培養出強大的保濕能力，並隨時為肌膚補水、鎖水，維持在水份足夠的狀態。

活潤滿水位保濕精華。（圖／品牌提供）

要加強肌膚的保濕能力，首先要強健表皮肌膚功能，讓表皮層充滿活力，才能達到深度保濕的效果. ALBION 在「活潤滿水位保濕精華」中加入全新「胺基酸快充膠囊」，為肌膚注入大量必需胺基酸，不只提升肌膚製造NMF天然保濕因子的能力，同時促進角質層的代謝更新。同時加入「能量增強膠囊」: 內含能增加肌膚能量的多種活性因子讓肌膚運作正常並補充活力與能量。增加肌膚活力與保濕能力後，接著就要補充豐富保濕因子，因此在產品中，加入「爆水膠囊」與「保濕多醣體」，為肌膚注入充沛水份，搭配優秀的保濕力，肌膚將時時處於「滿水位」的澎潤飽水狀態，膚觸更加明亮細緻。

「活潤滿水位保濕精華」為清新細膩的凝霜質地，一擦上不但不感悶黏，更能感受大量水分迅速滲透至肌底，一掃肌膚乾燥疲憊，由深層而外綻放彈潤水感，臉龐散放活力與光澤！