許采晴（拐拐）臉蛋艷麗、身材惹火，曾是2014年網拍女神冠軍，現在她除了是演員身份，還是運動內衣品牌老闆娘，最近她穿上最新款的連身泳衣，極致性感的設計連吳玟萱都狂呼：「天啊！美呆了」。

照片中，拐拐放下一頭金色的過胸長髮，臉上化著精緻妝容，身穿黑色的連身泳衣，但布料卻跟比基尼一樣清涼，只用一塊布從背後纏繞到胸前，巧妙遮住重要部位，一路延伸到側腰，讓腰部在視覺上看起來更纖細，開高衩的泳褲剪裁打造無極限的女神長腿，性感到完全0死角，引起網友熱議，紛紛留言：「也太辣了」、「超美超性感迷人」、「Omg這個太厲害了！！！」還有人發問：「真好奇另一邊是不是只能靠胸部撐住？」拐拐回：「嗯啊」可見剪裁有多襯托好身材。

外型美豔、身材火辣的拐拐，常常被粉絲問如何保持身材，她透露：「自己三餐規律，澱粉類只吃地瓜、五穀米等健康澱粉，不吃宵夜、不喝飲料，每周運動最少2至3天，偶而受不了才偷吃一口甜食慰勞自己。」對體態的保持相當自律。