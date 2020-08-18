大陸女星謝娜以綜藝節目《快樂大本營》一戰成名，擅長帶來搞笑的模仿，元老級的幽默主持功力深受廣大粉絲喜愛，更是史上第一位微博粉絲數破億的藝人。近日，謝娜在節目《妻子的浪漫旅行4》中，身穿一套夢幻優雅的粉色紗裙，在沙漠中看起來格外吸睛。

在節目中，謝娜一改常見的休閒穿搭風，她穿上自帶仙氣的粉色連衣裙登場，清純粉裸色讓她的白皮膚看起來更透亮，衣服正面的交叉領凸顯出V字酥胸，垂墜感的材質讓她看起來氣質溫婉又甜美，令大批粉絲狂讚：「人間水蜜桃」、「皮膚超白」、「姊好美」、「魅惑力滿分」等。

謝娜在節目《妻子的浪漫旅行4》中，穿上紗裙飄仙氣。（圖／摘自微博@謝娜）

今年39歲的謝娜出道多年，以直率幽默的性格圈粉無數，不過也容易引發爭議，先前才傳出謝娜在社群網站上的惡評高達2萬5000多則，指她作風跋扈、不懂謙讓，對此，她也大方公開回應：「有1億多人關注我，有個2萬條罵我的，10萬條都OK！幹嘛要求所有人都認識你、喜歡你呢對不對？ 」豁達展現EQ回答意外大受鼓勵。