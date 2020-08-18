美國拉丁天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，J.LO），年紀已過半百身材卻依舊火辣性感，經常在IG上曬出福利辣照製造話題。日前，她再度PO出在家享受下午茶的照片，深V開至肚臍得襯衫穿搭吸引超過154萬人按讚。

J.LO過去曾以《I'm Glad》、《Rebirth》等多首暢銷單曲紅遍全球，後來更跨界演出電影《女傭變鳳凰》創下驚人票房也成為最高片酬得拉丁女星第一名，地位無法撼動。去年還在電影《舞孃騙很大》中以火辣的歌舞展現極致好身材，令不少人對她刮目相看。

在 Instagram 查看這則貼文 Jennifer Lopez（@jlo）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 15 日 上午 7:35 張貼

穿搭風格一向大膽、前衛的她，這幾日曬出在家喝下午茶的畫面，只見她手中拿著咖啡，穿著「胸口大開」的精品襯衫，大方秀出東西半球，搭配溫暖笑容絲毫看不出真實年紀，網友們看了紛紛留言「又美又性感的翹臀珍」、「你是全世界最美的女人」、「這張照片太好看了」。