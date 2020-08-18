今年秋季PAUL & JOE新品主軸為「巴黎女孩三部曲」，以彩妝為首部曲，運用「巴黎訂製雙色眼彩」與「西洋菊保濕唇膏」打造巴黎女孩獨特專屬的時尚妝容。

第二部曲9月拉開序幕探索巴黎女孩的底妝秘密，日商奧碧虹公司台灣總經理陳靜怡Daphne表示：「巴黎女孩妝容最大的特點在於她的底妝非常的薄透自然，從不會刻意去遮蓋原本的膚色或雀斑。PAUL & JOE精心研發「糖瓷淨透隔離蜜粉餅」，解決了一般定妝蜜粉會降低肌膚光澤感的缺點，細緻明亮的粉體，定妝的同時能加強底妝的透明度和光澤感。特別推薦於糖瓷隔離乳系列之後使用，簡單兩步驟就能打造巴黎女孩優雅透亮的天生美肌。」

「糖瓷淨透隔離蜜粉餅」推薦在糖瓷隔離乳系列之後使用。（圖／邱映慈攝影）

PAUL & JOE糖瓷淨透隔離蜜粉餅，如同底妝保護膜的定色蜜粉，使膚質細緻勻亮，呈現清透自然的光澤感，實現巴黎女孩的質感裸妝。（圖／品牌提供）

巴黎女孩不刻意濃妝豔抹，而是把重點放在「質感裸妝」。先使用PAUL & JOE妝前小香檳「糖瓷絲潤隔離乳」為肌膚打底，保濕不黏膩的質地賦予肌膚清透水潤光澤，均勻提亮膚色。再搭配「糖瓷淨透隔離蜜粉餅」， 運用「香檳金秘密配方」與「透明亮澤複合粉末」能使肌膚質感絲滑透亮，打造精緻明亮的優雅妝容。