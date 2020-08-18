今年秋季PAUL & JOE新品主軸為「巴黎女孩三部曲」，以彩妝為首部曲，運用「巴黎訂製雙色眼彩」與「西洋菊保濕唇膏」打造巴黎女孩獨特專屬的時尚妝容。
第二部曲9月拉開序幕探索巴黎女孩的底妝秘密，日商奧碧虹公司台灣總經理陳靜怡Daphne表示：「巴黎女孩妝容最大的特點在於她的底妝非常的薄透自然，從不會刻意去遮蓋原本的膚色或雀斑。PAUL & JOE精心研發「糖瓷淨透隔離蜜粉餅」，解決了一般定妝蜜粉會降低肌膚光澤感的缺點，細緻明亮的粉體，定妝的同時能加強底妝的透明度和光澤感。特別推薦於糖瓷隔離乳系列之後使用，簡單兩步驟就能打造巴黎女孩優雅透亮的天生美肌。」
巴黎女孩不刻意濃妝豔抹，而是把重點放在「質感裸妝」。先使用PAUL & JOE妝前小香檳「糖瓷絲潤隔離乳」為肌膚打底，保濕不黏膩的質地賦予肌膚清透水潤光澤，均勻提亮膚色。再搭配「糖瓷淨透隔離蜜粉餅」， 運用「香檳金秘密配方」與「透明亮澤複合粉末」能使肌膚質感絲滑透亮，打造精緻明亮的優雅妝容。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。