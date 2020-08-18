「零負評女神」林依晨最近才把長髮剪到耳下，變成俐落又清爽的短髮造型，事隔不久，她連瀏海都一併剪掉，新髮型令魏如萱大讚：「怎麼這麼可愛」。

林依晨18日上午透過IG發布一張照片，寫道：「日常；）」畫面中，可以看到她的瀏海短到露出眉毛，目測約眉上3公分，身穿無袖的條紋長洋裝，蹲在木頭地板上與棕色毛髮的狗合照，林依晨原本就很娃娃臉，配上這顆短髮加藍色畫家帽，看起來更減齡，很難想像今年將邁入38歲，粉絲看到她的新髮型，幾乎一面倒的誇讚：「太可愛了」、「這個髮型好少女」、「永遠18的小姑娘」。

林依晨最近忙著宣傳電影《打噴嚏》，還自掏腰包包場舉辦環台《打噴嚏》特映會，她在劇中飾演「心心姐姐」，雖然電影已拍了6年，但外型幾乎沒有太多變化，坐實凍齡女神的寶座，被問到會不會覺得娃娃臉困擾，林依晨坦言：「每一個階段都會有不同的樣貌、不同的感覺，當你對生活有不同的體驗、經驗，給人的感覺也會相對不同，就會有不同的劇本來到面前」。